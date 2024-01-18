Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:13, 18 января 2024Россия

В Госдуме захотели хоронить россиян по-новому

В Госдуме в первом чтении приняли поправки в законы о похоронах

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Государственная Дума 18 января приняла в первом чтении поправки в законы о похоронах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что новые поправки внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле». В них на данный момент установлены социальные гарантии по оплате расходов в связи с погребением участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, эти расходы возмещаются членам потерявших близких семей за счет средств Минобороны или других силовых ведомств. Помимо того, в законах есть перечень оплачиваемых ритуальных услуг.

Цунаева отметила, что при анализе норм обнаружилось, что в объеме оплачиваемых услуг и их наименованиях есть расхождения, после чего парламентарии захотели это исправить. Так, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению будут уточнены. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для того, чтобы обеспечить достойные похороны тем гражданам, которые имеют особые заслуги перед Россией.

В 2022 году председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев предложил создать ответственный за похороны госорган. По его мнению, в обществе, где невозможно жить без традиционных ценностей, государство как общественный институт должно взять на себя похороны каждого человека.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Свежие следы горения нашли на месте крушения самолета Пригожина

      Врач назвал возможные причины операции Кейт Миддлтон

      Папарацци сняли 42-летнюю Адриану Лиму без косметики на прогулке

      В НАТО заявили о тупиковой стадии конфликта на Украине

      Жители российского города протоптали себе тротуар в снегу по скамейкам

      Россиянин с ножом напал на силовика во время проверки документов

      В Госдуме захотели хоронить россиян по-новому

      В Москве 10-летнюю девочку увезли в больницу с ожогом из-за ошибки на квесте

      Стало известно о намерении Киева организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина

      Кличко заявил о безумном давлении российских войск на ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше