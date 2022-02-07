В России предложили создать ответственный за похороны госорган

Проект о включении похорон в перечень госуслуг скорее всего окажется неэффективным и будет отклонен так же, как и предыдущие предложения, считает председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что наиболее логичным было бы создание отдельного госоргана, отвечающего за эту сферу.

Депутаты Госдумы намерены в феврале внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». По нему ритуальные услуги могут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. Однако, отмечают разработчики идеи, оказание похоронных услуг стало предпринимательством.

Почему нужен похоронный госорган

«Что именно подразумевается под этим предложением и как его хотят реализовывать, будет ясно только из полного текста документа, которого сейчас нет. Раз его нет, то и сказать что-то конкретное трудно. Тем не менее это, наверное, уже 15-я инициатива на моей памяти, и ошибки в этих законопроектах были каждый раз примерно одинаковыми. В последнем, к примеру, было предложено коммерциализировать государственные и муниципальные кладбища. То есть торговать могилами от имени органов власти, что идет в расход с поручениями президента», — заметил Авдеев

Кроме того, Авдеев заметил, что довольно непросто будет объяснить муниципалитетам, на какие именно средства они должны проводить оцифровку, закупать катафалки и прочее. Результатом подобного шага стало бы логичное повышение цен на похороны, поскольку выделяемых из федерального бюджета на ритуальные услуги средств не хватит, считает специалист.

«Может, в новом законопроекте случится чудо, и мы увидим, что начнут выделяться адекватные суммы на каждого умершего в зависимости от региона. Что каждый человек будет иметь право быть захороненным на кладбище, что будет предусмотрена бригада и все прочее», — сказал председатель профсоюза работников ритуальных служб.

Авдеев считает, что в обществе, где невозможно жить без традиционных ценностей, государство как общественный институт должно взять на себя похороны каждого человека. Чтобы качественно реализовать данную амбициозную идею, требуется создание специализированного госоргана, уверен собеседник «Ленты.ру».

«Нужно понимать, что ритуальная деятельность очень сложная и межотраслевая. Здесь немного от медицины, немного от СМИ, от культуры, религии, производства, транспорта, земельных отношений», — сказал Авдеев.

Ранее россиянам назвали способ вычислить похоронного мошенника. Основным признаком таких злоумышленников является их неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти человека — зачастую черные ритуальщики могут появиться уже через 15-20 минут после сообщения о факте смерти.