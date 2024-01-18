Женщина сняла квартиру и нашла в ней тайную комнату с цепями на полу

Женщина сняла квартиру в Чикаго и обнаружила в ней тайную комнату

Жительница США забронировала квартиру для отпуска и обнаружила там секретную комнату. Об этом пишет Metro.

Зена Хабаши из Канзас-сити отправилась в Чикаго на отдых вместе с матерью и двоюродной сестрой. Она сняла квартиру в полуподвальном этаже, однако, оказавшись на месте, женщина обнаружила, что помещение отличается от объявления. В одной из комнат Хабаши нашла дверь, которая вела в странное темное помещение с цепями на полу и дверями с висячими замками. Одна из дверей вела глубже под здание.

«Я заметила, что внутри дома было много дверей, которые не были указаны в объявлении. Собираясь спать, мы с сестрой заметили свет в одной из запертых комнат. Мы решили попробовать открыть ее… Это удалось при помощи вилки. Именно тогда я увидела тайную комнату...» — рассказала Хабаши. Девушки испугались и рассказали об открытии матери.

На всякий случай девушки подперли дверь столом, но в ту ночь не смогли уснуть из-за страха и бодрствовали до утра. Кроме того, они постоянно слышали какие-то звуки. Утром Хабаши решила съехать, но перед этим сняла видео квартиры. После она выложила ролик в TikTok, где он быстро стал вирусным.

Хабаши обратилась в компанию Airbnb, на сайте которой забронировала жилье. По словам представителей компании, раньше жалоб на квартиру не поступало. Они также объяснили, что найденное помещение — часть подвала, поскольку квартира находится на полуподвальном этаже. Несмотря на это, Хабаши и ее родным подыскали новое место и возместили стоимость бронирования квартиры.

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