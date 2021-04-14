Мужчина обнаружил под своим домом загадочный старинный тоннель

Житель американского города Альтон, штат Иллинойс, обнаружил под собственным домом старинный тоннель. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.

Фермер Гэри Мэхенс (Gary Machens) и его жена переехали в дом, который был построен в 1890-х годах. Вскоре американец заметил, что дорожка возле дома проваливается. Он решил переделать ее, начал перекладывать камни и обнаружил загадочный тоннель.

Высота и ширина подземного хода составляют около трех метров. Как далеко он ведет, неизвестно. Фермер прошел около 20 метров. Был ли этот тоннель предназначен для хранения льда, перевозок или подземной железной дороги, неизвестно.

Мэхенс рассказал, что обращался в местное историческое общество и узнал, что в Альтоне есть еще несколько таких тоннелей. Эксперты предположили, что подземный ход был создан около 1840 года.

Американец обдумывает идею открыть тоннель для туристов, если городские власти или кто-нибудь еще поможет ему с организацией и возьмет на себя расходы. В ближайшее время он планирует починить дорожку и опечатать тоннель.

«В этом доме раньше проживали три бывших мэра Альтона. Не знаю, было ли кому-нибудь из них известно о тоннеле», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница города Эдинбург, Шотландия, Великобритания, нашла в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Внутри, помимо прочего, стояли две деревянные трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек.