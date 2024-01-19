57-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом. На ней надет черный укороченный топ, демонстрирующий подтянутую фигуру. Кроме того, ее внешний вид дополняют массивные кольца и серьги с изумрудом.

Также на размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в «мокрую» прическу.

В ноябре Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе. Тогда артистка позировала перед камерой в комплекте нижнего белья черного цвета.