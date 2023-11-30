Советскую и российскую актрису театра и кино, кинорежиссера и сценариста Ренату Литвинову сравнили в сети с новогодней елкой из-за наряда. Соответствующая публикация и комментарии появилист в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 56-летняя знаменитость предстала в платье миди серебристого оттенка с длинными рукавами, полностью обшитом бахромой. Свой образ звезда дополнила черной сетчатой сумкой. Кроме того, она выбрала многочисленные аксессуары в виде заколок для волос и солнцезащитных очков.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид артистки в комментариях под постом, который набрал почти 30 тысяч лайков. «Когда остался дождик после НГ», «С таким платьем и елки не нужно», «Ель в дождике», «Похожа на неприкаянную», «Да не Шура, а мишура!», «Почему-то вспоминаю голубя Сережу», «Чисто на родительское собрание», «Ух, кольчуга», — написали они.

Ранее в ноябре 56-летняя Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе. На размещенном снимке артистка запечатлена позирующей на кресле в комплекте нижнего белья черного цвета.