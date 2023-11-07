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18:51, 7 ноября 2023Ценности

56-летняя Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя артистка запечатлена позирующей на кресле в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера с оборками и трусов на высокой посадке. При этом знаменитость положила ногу на ногу.

Также для съемки визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes. Стилисты уложили Литвиновой волосы в легкие кудри и дополнили ее внешний вид массивными браслетами и лакированными остроносыми туфлями на шпильке.

В октябре сообщалось, что Рената Литвинова прошлась с голой грудью по сцене во время гастролей в Риге. В опубликованном видео знаменитость предстала в пышной юбке длины макси и с обнаженным бюстом, который прикрывала руками. Она уложила волосы волнами, убрав их назад, накрасила веки тенями и дополнила образ объемными кольцами и колье.

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      Карина Черных
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