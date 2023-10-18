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17:44, 18 октября 2023Ценности

Рената Литвинова прошлась с голой грудью по сцене во время гастролей

Кадр: @renatalitvinovaofficiall

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова прошлась с голой грудью по сцене во время гастролей в Риге. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 56-летняя знаменитость позировала в пышной юбке длины макси и с обнаженным бюстом, который прикрывала руками. Она уложила волосы волнами, убрав их назад, накрасила веки тенями и дополнила образ объемными кольцами и колье. «Закулисье. Скоро увидимся в Казахстане», — подписала видео звезда.

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Пользователи сети выразили свое мнение о внешности артистки в комментариях. «Рената, вы неотразимы!», «Это слишком классно, чтобы быть правдой», «Какой красивый свет и какая вы красивая!», «Цветотерапия», — восхитились поклонники.

В сентябре Литвинова снялась топлес для журнала L'Оfficiel Monaco. На размещенном фото знаменитость запечатлена в туфлях на шпильках, поверх которых надеты сетчатые колготки. При этом артистка лежит перед камерой и прикрывает рукой обнаженную грудь.

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    Карина Черных
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