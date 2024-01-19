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01:00, 19 января 2024Ценности

65-летняя Шэрон Стоун снялась в оголяющем тело наряде для глянца

Фото: Eric Michael Roy / Harper's Bazaar

Американская актриса Шэрон Стоун примерила откровенный образ для испанской версии журнала Harper's Bazzar. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 65-летняя звезда «Основного инстинкта» снялась для обложки глянца в оголяющем тело наряде, который представляет собой длинное облегающее платье коричневого цвета с вырезом под грудью. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено объемными элементами у боков и лица.

Поклонники оценили данную съемку в комментариях под постом. «Королева Шэрон», «Икона», «Эффектная женщина», «Божественная красота», «Не могу поверить в то, что ей 65», — высказывались они.

В декабре Шэрон Стоун также снялась в откровенном образе без бюстгальтера. Тогда актриса позировала перед камерой лежа на деревянной скамье. Для съемки она выбрала объемное платье, которое было оформлено завязками, и лакированные туфли.

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      Мария Винар
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