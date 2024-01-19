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15:59, 19 января 2024Россия

Абрамович пожаловался на проблемы с сердцем

Mash: Абрамович тайно посетил больницу в Москве с жалобами на проблемы с сердцем

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Российский бизнесмен Роман Абрамович тайно посетил одну из больниц Москвы, пожаловавшись на проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, с жалобами на сердце Абрамович обратился в больницу 16 января в ходе делового визита в столицу. Бизнесмен использовал псевдоним, лицо прикрывал шарфом, на глазах у него были солнцезащитные очки. Отмечается также, что Абрамович посетил больницу в сопровождении охраны. Среди посещенных врачей — кардиолог.

Mash также отмечает, что целью визита бизнесмена в Москву могла быть металлургическая и горнодобывающая компания Evraz.

Ранее сообщалось, что средства миллиардера были вложены во многие крупнейшие стартапы Европы, о чем ранее не было известно. Так, его деньги, по данным Forbes, есть в финтех-гиганте Revolut, платформе для продажи автомобилей Cazoo, европейском шеринге самокатов Circ, стартапе для доставки еды Delivery Hero и немецком гиганте по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1.

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      Алина Гончарова
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