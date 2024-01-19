Агрессивные вороны затерроризировали посетителей пекарни

The Sun: в Великобритании вороны стали нападать на посетителей пекарни

В предместье Лондона Туикенем, Великобритания, агрессивные вороны стали нападать на посетителей сети пекарен Greggs. Об этом сообщает The Sun.

Птицы затерроризировали мужчин, женщин и детей, покупающих выпечку в заведении. Одна из местных жительниц едва не получила травмы лица, когда спикировавший ворон на лету выхватил бекон из ее сэндвича. В другом случае птицы окружили маленького мальчика, который вышел из пекарни вместе с отцом. Как рассказывают очевидцы, ребенок испугался и расплакался.

По словам местных жителей, нападения воронов происходят ежедневно. «Если кто-то уронит крошку или птицы увидят, что кто-то ест, они в бешенстве набрасываются на него. Эту проблему трудно решить, но нужно что-то делать, пока никто серьезно не пострадал», — считает один из жителей Туикенема. Местные жители призывают властей нанять специалиста, который поможет отпугнуть птиц.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Правия, провинция Астурия, стаи ворон начали атаковать дома и автомобили местных жителей. Птицы по непонятной причине стали врезаться в окна домов и в машины со всей силы.