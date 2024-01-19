Посуточную аренду в России решили урегулировать

Нижегородские депутаты предложили ввести нормы посуточной аренды

Депутаты Заксобрания Нижегородской области выступили с предложением урегулировать посуточную аренду жилья. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента.

Почасовая аренда квартир может доставлять неудобства другим жильцам дома, уверены законотворцы. Решит проблему введение некоторых ограничений: минимальное время аренды, предельное число нанимателей, проживающих на жилплощади. Кроме того, по задумке депутатов, правовое регулирование отрасли должно быть передано местным властям. Соответствующие поправки могут дополнить проект изменений в Жилищный кодекс.

Ранее в России предложили ввести учет посуточных арендаторов. Регистрация позволит следить за нарушениями общественного порядка в квартирах. По мнению риелторов, отрасль больше нуждается в контроле за квартиросъемщиками, чем в налогообложении.