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03:08, 19 января 2024Экономика

Россиянам назвали способы избежать скрытых списаний с карты

Финансист Валишвили заявила о необходимости отказаться в банке от ненужных услуг

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Существует несколько способов защититься от скрытых списаний с карты, которые практикуют банки и маркетплейсы. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Главным образом, следует отказаться в банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Далее нужно установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях, а также запретить любые списания без подтверждения клиента, посоветовала финансист.

По словам Валишвили, законопроект, предполагающий, в частности, запрет на автоматические списания для платных сервисов, внесен в Госдуму и поддержан правительством.

Ранее Мери Валишвили рассказала, что в период выпуска новых купюр активизируются мошенники. По словам специалиста, если банкоматы не успели вовремя переоборудовать, то деньги лучше внести через кассу банка.

Также новые купюры могут не принимать в некоторых магазинах. Кроме того, Валишвили предупредила россиян, что существует риск попасть в руки мошенников. В частности, злоумышленники могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку, под видом социальных работников.

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