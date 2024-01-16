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04:13, 16 января 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности мошенничества с новыми банкнотами

Доцент Валишвили предупредила об опасности мошенничества с новыми банкнотами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с «Прайм» рассказала, что в период выпуска новых купюр активизируются мошенники.

По словам специалиста, если банкоматы не успели вовремя переоборудовать, деньги лучше внести через кассу банка. Также новые купюры могут не принимать в некоторых магазинах. Однако уточняется, что оснований для отказа в приеме законного платежного средства в законе нет.

Доцент предупредила, что существует риск попасть в руки мошенников. Они убеждают потенциальных жертв в том, что банкноты необходимо проверить на подлинность, а также предлагают перейти по ссылке на соответствующее приложение, которое оказывается шпионской программой. Кроме того, мошенники могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку, под видом социальных работников.

Ранее в Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной банкнотой номиналом 5000 рублей. По словам экспертов, злоумышленники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот.

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      Юлия Мискевич
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