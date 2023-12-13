Мошенники получают полный доступ к телефону жертвы. Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

ЦБ обнаружил новую схему с использованием поддельного приложения Банка России

В Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Благодаря ей злоумышленники крадут деньги и имущество россиян как удаленно, так и офлайн.

Отмечается, что мошенники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но обманщики высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную.

«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам», — объяснили в ЦБ.

Другим вариантом мошенничества с купюрами номиналом в пять тысяч рублей там назвали работу аферистов под видом работников социальных служб, которые «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на "новые"», вручая доверчивым гражданам фальшивки.

В ноябре россиянам в очередной раз напомнили, что сотрудники Банка России не взаимодействуют с частными лицами, поскольку их клиентами «являются банки Российской Федерации». «С физическими и юридическими лицами, которые обслуживаются в конкретных финансовых учреждениях, никаких коммуникаций и контактов у Центробанка нет», — рассказал «Ленте.ру» эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Любое обращение представителей Центробанка конкретно к гражданину Российской Федерации можно считать нелегитимным Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

В России выросло число афер в сети

Ранее Центробанк рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. В стране был зафиксирован рост числа афер в сети с помощью финансовых пирамид и Telegram-ботов. Регулятор указал, что для начала работы с ботом пользователей призывают перейти по ссылке и написать текстовое сообщение. Также увеличилось количество финансовых пирамид, которые предлагают вложиться к криптовалюты, на них пришлось более половины всех случаев. Четверть из них представлена в виде экономических игр. Коме того, мошенники начали активно привлекать своих жертв незаконной выдачей займов и через нелегальных форекс-дилеров, собирая средства в иностранных и криптовалютах.

В свою очередь, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв. Она рассказала, что под видом соцопросов происходит мошеннический сбор данных россиян. «Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана», — предупредила она.

Мошенники выкрали у россиян 4,5 миллиарда рублей за три месяца

В феврале Центральный банк по итогам профильного опроса составил среднестатистический портрет клиента банка, чаще всего становящегося жертвой мошенников. Им оказался мужчина в возрасте от 25 до 44 лет. Другими чертами такого клиента стали проживание в городе, средний доход и среднее образование, активное использование банковских онлайн-сервисов.

Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин. При этом 75 процентов случаев приходится на городских жителей и 25 процентов — на сельских. Жертвы от 25 до 44 лет составили максимальную долю случаев — 37,4 процента. На втором месте (29 процентов) оказались клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а на третьем — люди старше 65 лет. 48 процентов из тех, кто стал жертвой мошенников, имеют среднее образование, 28,9 процента — высшее и 23,1 процента — общее. Подавляющее большинство жертв (76,6 процента) работают или учатся, и лишь 7,3 процента находятся на пенсии.

Также были раскрыты данные об ущербе, который мошенники причинили россиянам в результате хищения с банковских счетов. Регулятор подсчитал, что аферистам удалось провести с января по март 2023 года 252,1 тысячи банковских операций без согласия клиентов. Объем транзакций составил 4,5 миллиарда рублей. Большая часть похищенной суммы прошла через переводы с помощью онлайн-банкинга, среди них — заемные средства.

Одной из главных причин роста краж стало развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), объяснил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Сейчас ИИ способствует автоматизации деятельности мошенников — нейросеть может составить грамотный текст и заменить человека при общении с клиентами голосовыми помощниками.