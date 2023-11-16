Россиянам назвали способ отличить мошенников от сотрудников банков
Сотрудники Центрального Банка (ЦБ) России никогда не станут звонить обычным гражданам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Он назвал основные способы отличить мошенника от представителя финансового учреждения.
Банк России не взаимодействует с обычными россиянами
«Сотрудники Банка России никаким образом не взаимодействуют с частными лицами по той простой причине, что клиентом Центробанка являются банки Российской Федерации. С физическими и юридическими лицами, которые обслуживаются в конкретных финансовых учреждениях, никаких коммуникаций и контактов у Центробанка нет ровно по характеру задач и действий, которые осуществляет Центробанк», — объяснил аналитик.
Любое обращение представителей Центробанка конкретно к гражданину Российской Федерации можно считать нелегитимным. Тем более у гражданина Российской Федерации не существует каких-либо взаимоотношений с Центральным Банком Российской Федерации ввиду отсутствия договора или чего-либо еще
Мошенников выдает номер телефона и вопросы
Что касается звонков из обычных банков, то есть несколько критериев, на которые важно обратить внимание, отметил специалист.
«В первую очередь, надо смотреть, с какого номера этот звонок осуществляется. За исключением узкой категории лиц, у которых есть персональные менеджеры, звонок должен осуществляться с известного номера. В последнее время подделка практически невозможна, поскольку все эти номера защищены на уровне операторов связи», — добавил Алексей Сизов.
В случае каких-либо подозрений, всегда рекомендуется выслушать полученную информацию и перезвонить по известному номеру телефона в договоре или на банковской карточке, и уже лично позвонить в банк, как-то уточнить информацию
Чтобы заблокировать карту или счет, финансовой организации не нужны никакие дополнительные сведения от клиентов, напомнил аналитик.
«Банк правомерен при определенных обстоятельствах защищать средства клиента без каких-либо дополнительных кодов, которые могут требовать мошенники у конкретных лиц. Банк сначала чаще всего блокирует средства, а потом уже выясняет, не произошла ли ошибка. Поэтому сделать что-то либо быстро для совершения блокировок — это всегда подход мошенников к получению тех или иных паролей, кодов, которые нужны для мошеннических целей», — заключил он.
Как сообщила пресс-служба Банка России, мошенники стали притворяться сотрудниками регулятора. Они создают поддельные аккаунты руководителей региональных отделений ЦБ и пишут руководителям крупных компаний и государственных органов. Злоумышленники просят потенциальных жертв помочь им задержать аферистов в кредитной организации.