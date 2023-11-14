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11:11, 14 ноября 2023Экономика

Мошенники в России стали притворяться сотрудниками Центробанка

Центробанк: мошенники начали писать россиянам от имени сотрудников регулятора

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Мошенники разработали новую схему обмана граждан: они пишут россиянам от имени сотрудников Центробанка. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает газета «Известия».

Злоумышленники начали создавать фейковые аккаунты руководителей региональных отделений Банка России. Притворяясь сотрудниками регулятора, они пишут главам крупных компаний и госорганов и просят потенциальных жертв помочь им в задержании аферистов в кредитной организации. В ходе общения мошенники пытаются узнать конфиденциальную информацию или выманить деньги.

В пресс-службе Банка России предупредили, что сотрудники регулятора не пользуются мессенджерами или соцсетями для решения служебных вопросов. Россиян призвали сохранять бдительность и не сообщать посторонним личные и финансовые данные ни под каким предлогом.

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Аналитики ВТБ ранее сообщили о новом способе мошенничества — россиянам звонят через приложения для частных объявлений якобы потенциальные покупатели. Злоумышленник предлагает продавцу перевести задаток или сразу оплатить его товар, и таким образом выясняет номер карты клиента и название его банка. После мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для подтверждения перечисления задатка.

Эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов предупредил, что в России приобрел «космические размахи» новый способ обмана при покупке машины. Число мошенников, которые предлагают привезти автомобиль под заказ, сейчас составляет порядка четверти от всех объявлений в сети. Чаще всего они привлекают потенциальную жертву низкими ценами — они предлагают водителям внести предоплату в пять-десять процентов, однако в процессе эта сумма может стремительно увеличиваться.

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      Вячеслав Агапов
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