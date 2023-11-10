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11:15, 10 ноября 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ВТБ: мошенники стали звонить россиянам через приложения для объявлений

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Мошенники стали звонить россиянам через приложения для частных объявлений — потенциальная жертва думает, что звонок исходит от будущего покупателя и не подозревает обман. Новую многоходовую схему раскрыл ВТБ, исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сначала злоумышленник предлагает продавцу перевести задаток или сразу оплатить его товар — переводом на банковскую карту. Для этого мошенник запрашивает номер карты клиента и вычисляет, какой банк выпустил карту, после чего вводит данные на странице доступа к онлайн-банку. Далее злоумышленник, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ к личному кабинету — пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для подтверждения перечисления задатка. Средства мошенник не переводит и перестает разговаривать с пользователем.

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Однако на этом махинации не заканчиваются: злоумышленник попадает в онлайн-банк и оценивает, сколько у человека средств на карте. Через некоторое время подключается его сообщник, который звонит клиенту и представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что кто-то пытается получить доступ к его средствам в учетной записи. Мошенник также спрашивает, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими переводами. Когда клиент вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает «спасти» средства с помощью «безопасного» счета или специального, нового приложения «защитника». В случае если продавец переводит деньги на счет, мошенники скрываются, а жертва теряет все средства.

В конце октября Министерство финансов предупредило россиян, что злоумышленники стали звонить гражданам и представляться брокерами, предлагая им быстро заработать. Для этого мошенники предлагают установить приложение по ссылке, которое выдает ложную информацию о росте дохода пользователей от инвестиций. Чтобы забрать деньги со счета, от клиента требуют вложить дополнительную сумму, оплатить страховку или комиссию за размещение валюты или вывод средств.

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      Мария Грушко
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