Россиян предупредили о новом способе мошенничества при покупке автомобилей

Autonews: россиян стали обманывать при внесении предоплаты за машину

В России приобрел «космические размахи» новый способ обмана при покупке машины. Об этом предупредил эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, его слова приводит Autonews.

Количество мошенников, которые предлагают привезти автомобиль под заказ, сейчас составляет порядка четверти от всех объявлений в сети. Чаще всего они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Злоумышленники предлагают водителям внести предоплату в пять-десять процентов, однако в процессе эта сумма может стремительно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней или в связи с другими расходами.

«Свежий пример: BMW X5 2023 года выпуска, цена — пять миллионов рублей. Ну тут сразу должен возникнуть вопрос, как это может быть, когда в Германии и США эта машина сейчас стоит больше 100 тысяч евро. То есть для клиента это уже первый сигнал серьезно задуматься», — объяснил Чернов.

Мошенникам помогает заслужить доверие граждан хорошее оформление объявлений и подробное описание товара. Заинтересованному водителю присылают набор документов и видео с осмотром автомобиля.

С начала 2023 года в России подскочили продажи машин с пробегом. С января по октябрь было продано 5 584 433 подержанных машины (плюс 26 процентов в годовом выражении). При этом за последний месяц количество проданного транспорта увеличилось до 579 233 штук (плюс 18 процентов). Объемы реализации иномарок составили 411 336 единиц (плюс 15 процентов), а отечественных автомобилей — 167 897 (плюс 25 процентов).

Российские дилеры столкнулись с трудностями с реализацией дорогих моделей корейских и европейских концернов, прекративших работу в стране. Причиной стал рост цен на иномарки, в частности на Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года выпуска, Taos и Tiguan немецкой Volkswagen в различной комплектации, а также Kodiaq и Karoq чешской Skoda. Автосалоны пытаются продать автомобили много месяцев, но пока безуспешно.