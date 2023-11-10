В России подскочили продажи подержанных машин

«Автостат-инфо»: продажи подержанных машин в 2023 году выросли на 26 процентов

С начала 2023 года в России подскочили продажи машин с пробегом. Об этом со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат-инфо» сообщает Autonews.

С января по октябрь было продано 5 584 433 подержанных машины, прирост в годовом выражении составил 26 процентов. При этом за последний месяц количество проданного транспорта увеличилось на 18 процентов, до 579 233 штук. Объемы реализации иномарок составили 411 336 единиц (плюс 15 процентов), а отечественных автомобилей — 167 897 (плюс 25 процентов).

Самыми популярными автомобилями с пробегом в октябре стали Lada — за месяц было продано 143 293 модели (плюс 23 процента). Чуть менее востребованы оказались Toyota с показателем в 60 055 штук (плюс 11 процентов). Также среди лидеров— Kia (32 625 единиц, плюс 11,4 процента), Nissan и Hyundai (28 046 и 27 775 штук соответственно).

По данным аналитиков «Авто.ру Оценка», в октябре 2023 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России рекордно выросла. За месяц она прибавила 2,3 процента и превысила два миллиона рублей. Сильнее подорожала Lada (ВАЗ) 2131 — сразу на восемь процентов, до 515 тысяч рублей. Стоимость Renault Logan и Honda Stepwgn увеличилась на семь процентов — до 749 тысяч и 2,2 миллиона рублей соответственно.

Из-за повышения утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального банка, которая повлияла на автокредитование, цены на новые машины в России к концу года могут вырасти на 30 процентов, предупредил директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. Это приведет к росту цен на вторичном рынке, добавил эксперт.