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13:34, 8 ноября 2023Экономика

Подержанные автомобили в России рекордно подорожали

«Авто.ру Оценка»: средняя цена подержанных машин в России превысила 2 млн рублей

Фото: Unsplash

В октябре 2023 года подержанные автомобили в России рекордно подорожали. Средняя стоимость машины возрастом до 15 лет прибавила 2,3 процента и превысила два миллиона рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Оценка» сообщает газета «Известия».

Сильнее всего в октябре выросла в цене Lada (ВАЗ) 2131 — отечественный автомобиль подорожал на восемь процентов, до 515 тысяч рублей. Стоимость Renault Logan и Honda Stepwgn увеличилась на семь процентов — до 749 тысяч и 2,2 миллиона рублей соответственно. Также до 1,4 миллиона рублей подорожал Volkswagen Jetta, а Kia Rio и Hyundai Getz прибавили в цене шесть процентов — их стоимость поднялась до 669 тысяч и 581 тысяч рублей соответственно.

В то же время некоторые автомобили подешевели — цена Mercedes-Benz V-класс 2014 года, BMW 5er и Lexus N, выпущенных с 2017 по 2021 год, упала на четыре процента, до 7,3 миллиона, 6,2 миллиона и 3,9 миллиона рублей соответственно. Кроме того, скорректировалась стоимость Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla — они подешевели до 1,8 миллиона рублей (минус три процента). Подержанные Changan UNI-T и Mercedes-Benz GLC стали дешевле на 3 процента — их ценник опустился до 1,9 миллиона и 5,2 миллиона рублей. Audi Q8 и Kia Sorento подешевели на два процента, до 2,9 миллиона рублей.

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По словам директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максима Солодовника, цены на новые машины в России к концу года могут вырасти на 30 процентов. К этому приведет повышение утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального банка, которая повлияла на автокредитование. В свою очередь, это приведет к росту цен на вторичном рынке, добавил эксперт.

В начале ноября «АвтоВАЗ» убрал из прайс-листов на семейство Lada Granta самую доступную версию машины, которая стоила 720 тысяч рублей. Производитель объяснил свое решение исчерпанием запасов простых универсалов, которые не выпускались с конца 2022 года. Возобновление их производства назвали маловероятным из-за отсутствия спроса.

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      Вячеслав Агапов
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