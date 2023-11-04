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14:42, 4 ноября 2023Экономика

В России высказались о будущем цен на новые авто

Автоэксперт Солодовник предрек повышение цен на новые машины в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Цены на новые авто в России могут существенно увеличиться, полагает директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

С учетом повышения утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального Банка, которая негативно отразилась на кредитовании, цены на новые машины к концу года могут вырасти на 30 процентов, считает автоэксперт.

По его словам, это скажется и на ценниках на вторичном рынке. «Стоимость автомобилей с пробегом напрямую зависит от ценообразования в сегменте новых авто — средний чек растет вслед за обновлением прайсов на них, а также из-за недостатка предложения в сегменте», — пояснил Солодовник.

Предпосылок для снижения стоимости авто в обоих сегментах на данный момент нет, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Поэтому, если машина нужна сейчас, он посоветовал не откладывать покупку.

Средняя стоимость поддержанного автомобиля в России за год выросла на 24,4 процента, сообщало агентство «Автостат».

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко в разговоре с «Лентой.ру» называл наиболее выгодные в обслуживании авто.

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      Екатерина Смирная
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