В России возникли сложности с продажей слишком дорогих Kia

«Известия»: автосалоны не могут продать слишком подорожавшие Kia и Volkswagen

Российские дилеры испытывают сложности с продажей отдельных моделей автомобилей корейских и европейских концернов, завершивших свой бизнес в стране. По оценке экспертов, опрошенных «Известиями», причина заключается в том, что такие автомобили слишком выросли в цене.

В качестве примеров издание приводит Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года выпуска, Taos и Tiguan немецкой Volkswagen в различной комплектации, а также Kodiaq и Karoq чешской Skoda. Автосалоны пытаются продать автомобили много месяцев, но пока безуспешно.

Рост цен за этот период выглядит значительным. Так, Kia Cerato в единственной доступной комплектации Luxe можно приобрести за 2,3 миллиона рублей, хотя в 2022 году она обошлась бы в 1,6 миллиона. За Seltos с самым простым набором функций придется заплатить 2,3 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей выше, чем в начале 2022 года. Volkswagen Tiguan в самой простой комплектации в конце 2023 года можно купить за 3,9 миллиона рублей, а Chery Tiggo 7 Pro из того же класса — за 2,9 миллиона.

Директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров объяснил, что теперь эти модели заметно проигрывают по цене аналогам из Китая. Независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев также считает, что теперь покупатель в первую очередь смотрит на цену. А кроме того, потенциальных клиентов может смущать покупка автомобиля, на который фактически нет гарантии, и с оперативной поставкой запчастей могут возникнуть сложности.

До 2022 года Kia, Volkswagen и Skoda находились в топ-10 продаж из-за низкой стоимости и выгодного обслуживания. Но с того момента цена выросла на десятки процентов, а параллельный импорт автомобилей оказался слишком сложным для массового сегмента. Эксперты полагают, что без снижения цен и акций продать остатки европейских и корейских автомобилей будет невозможно. Особенно в ситуации, где с ними конкурируют более дешевые модели из Китая.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в России продажи машин с пробегом выросли на 26 процентов. При этом в октябре средняя стоимость машины возрастом до 15 лет превысила два миллиона рублей.