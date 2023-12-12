Россиянам рассказали о мошенничестве с новыми пятитысячными купюрами

В ЦБ рассказали о мошенничестве с «проверкой подлинности» пятитысячных купюр

В Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Благодаря ей злоумышленники крадут деньги и имущество россиян как удаленно, так и офлайн, предостерегли в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что мошенники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но обманщики высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную.

«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам», — объяснили в ЦБ.

Другим вариантом мошенничества с купюрами номиналом в пять тысяч рублей там назвали работу аферистов под видом работников социальных служб, которые «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на "новые"», вручая доверчивым гражданам фальшивки.

Ранее россиянам в очередной раз напомнили, что сотрудники Банка России не взаимодействуют с частными лицами, поскольку их клиентами «являются банки Российской Федерации». «С физическими и юридическими лицами, которые обслуживаются в конкретных финансовых учреждениях, никаких коммуникаций и контактов у Центробанка нет», — рассказал «Ленте.ру» эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.