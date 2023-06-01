Раскрыта сумма похищенных мошенниками у россиян денег из банков

ЦБ: мошенники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов банков на 4,5 млрд руб.

Центробанк (ЦБ) раскрыл данные об ущербе, который мошенники причинили россиянам в результате хищения с банковских счетов. Об этом сообщается в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

Из документа следует, что аферистам удалось провести с января по март 2023 года 252,1 тысячи банковских операций без согласия клиентов. Объем транзакций составил 4,5 миллиарда рублей.

Большая часть похищенной суммы прошла через переводы с помощью онлайн-банкинга, среди них — заемные средства.

Ранее 1 июня стало известно о новом способе обмана, который придумали аферисты. Мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, похищенные злоумышленниками в интернете.