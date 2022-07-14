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Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети

Центробанк рассказал о способе мошенничества в сети с помощью финансовых пирамид и ботов

Фото: Pixabay

Центробанк рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, по итогам первого полугодия 2022 года зафиксирован рост числа афер в сети с помощью финансовых пирамид и Telegram-ботов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор указал, что для начала работы с ботом пользователей призывают перейти по ссылке и написать текстовое сообщение.
Также увеличилось количество финансовых пирамид, которые предлагают вложиться к криптовалюты, на них пришлось более половины всех случаев (537). Четверть из них представлена в виде экономических игр.

Мошенники начали активно привлекать своих жертв незаконной выдачей займов и через нелегальных форекс-дилеров, собирая средства в иностранных и криптовалютах.

«Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники. Обеспокоенные возможными трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом стало появление новых финансовых пирамид»,— пояснили в Центробанке.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. Перед тем как передавать личные данные, эксперт порекомендовал убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками.

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Марина Совина
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