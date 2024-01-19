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11:11, 19 января 2024Россия

Белгородцы рассказали об изменении отношения к обстрелам ВСУ

РБК: белгородцы перестали быть беспечными и прячутся от обстрелов в укрытиях

Фото: Антон Вергун / Reuters

Белгородцы перестали быть беспечными и прячутся от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), едва слышат оповещение о необходимости пройти в укрытия. Об изменении отношения к ударам по городу сообщил житель Белгорода Дмитрий, его слова приводит РБК.

Мужчина отметил, что раньше белгородцы могли даже остаться на улице, чтобы понаблюдать за работой системы противовоздушной обороны.

«Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся (...) Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки», — подытожил россиянин.

Ранее появились новые видео, снятые во время самого сильного обстрела Белгорода ВСУ 30 декабря 2023 года.

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