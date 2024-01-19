Белоруссия разработала алгоритм на случай агрессии против союзников по ОДКБ

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: прописан план на случай агрессии против ОДКБ

В обновленной военной доктрине Белоруссии прописан алгоритм выполнения республикой союзных обязательств в отношении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства. О разработке плана на случай агрессии против союзников в ходе брифинга сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству. В этой же главе мы прописали возможность участия Беларуси в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности», — отметил глава Минобороны.

Он добавил, что план предусматривает действия не только в сфере военной безопасности, но также в дипломатической и в экономической плоскостях.

Ранее Хренин заявил, что Белоруссия способна отстаивать национальные интересы самостоятельно. Для Минска, по его словам, любая война, локальная или региональная, будет охватывать всю территорию страны и потребует напряжения всех сил.

