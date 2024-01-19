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12:07, 19 января 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о способности отстаивать национальные интересы самостоятельно

Глава МО Белоруссии Хренин: Минск готов самостоятельно отстаивать свои интересы
СюжетМинобороны:

Фото: Дмитрий Харичков / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Белоруссия готова самостоятельно отстаивать национальные интересы. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) республики Виктор Хренин, передает ТАСС.

Министр сообщил об уточнении типологии военных конфликтов для условий Белоруссии и отказе от их градации по масштабам. «Вместо локальных и региональных войн в новой доктрине рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны», — заявил Хренин.

По его словам, для Минска любая война, локальная или региональная, будет охватывать всю территорию страны и потребует напряжения всех сил. При этом он подчеркнул способность государства «самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы».

Ранее Хренин заявил, что по новой военной доктрине Белоруссия готова сотрудничать с любыми странами, в том числе с участниками НАТО. Он рассказал, что доктрина может стать основой урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога.

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