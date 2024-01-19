Белоруссия заявила о способности отстаивать национальные интересы самостоятельно

Глава МО Белоруссии Хренин: Минск готов самостоятельно отстаивать свои интересы

Белоруссия готова самостоятельно отстаивать национальные интересы. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) республики Виктор Хренин, передает ТАСС.

Министр сообщил об уточнении типологии военных конфликтов для условий Белоруссии и отказе от их градации по масштабам. «Вместо локальных и региональных войн в новой доктрине рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны», — заявил Хренин.

По его словам, для Минска любая война, локальная или региональная, будет охватывать всю территорию страны и потребует напряжения всех сил. При этом он подчеркнул способность государства «самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы».

Ранее Хренин заявил, что по новой военной доктрине Белоруссия готова сотрудничать с любыми странами, в том числе с участниками НАТО. Он рассказал, что доктрина может стать основой урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога.