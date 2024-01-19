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11:18, 19 января 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с НАТО

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: Минск готов к военному сотрудничеству с НАТО
СюжетМинобороны:

Фото: Дмитрий Харичков / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Белоруссия готова сотрудничать в военной сфере с любыми странами, в том числе с участниками НАТО. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что обновленная военная доктрина может стать основой урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога. Белоруссия заинтересована в восстановлении влияния ООН, ОБСЕ и других международных организаций по безопасности, добавил министр обороны.

Согласно проекту доктрины, Минск открыт к военному сотрудничеству с любыми странами. «В том числе и государствами НАТО — мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», — сообщил Хренин.

В марте 2023 года Совбез Белоруссии поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Отмечалось, что в документе говорится об изменении военно-стратегической обстановки. Позднее планировалось обсуждение проекта военной доктрины с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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      Кристина Есикова
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