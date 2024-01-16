Лукашенко обсудит военную доктрину Белоруссии

Лукашенко обсудит новый проект военной доктрины Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании обсудит новый проект военной доктрины страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, в рамках встречи планируется обсудить проект Концепции нацбезопасности, в который были внесены дополнения после общественного обсуждения. Оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.

«Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа», — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что к подготовке новой Концепции нацбезопасности необходимо подойти неформально и вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением средств массовой информации, а также представителей научного и экспертного сообщества.

В январе президент Белоруссии предрек грандиознейшие события во всем мире, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». По его словам, 2024 год будет очень сложным.