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00:41, 8 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии разработают новую военную доктрину

Совбез Белоруссии поручил Минобороны начать разработку новой военной доктрины
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление.

В документе говорится об изменении военно-стратегической обстановки. «Министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины», — говорится в постановлении.

Ранее начальник Департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны полковник Валерий Ревенко заявил о наличии прямых военных угроз республике. По его словам, уже сейчас в Европе находятся около 60 тысяч солдат США, а 34 тысячи военнослужащих НАТО дислоцируются на восточном фланге Альянса, в непосредственной близости к Белоруссии.

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Марина Совина
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