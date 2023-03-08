В Белоруссии разработают новую военную доктрину

Совбез Белоруссии поручил Минобороны начать разработку новой военной доктрины

Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление.

В документе говорится об изменении военно-стратегической обстановки. «Министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины», — говорится в постановлении.

Ранее начальник Департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны полковник Валерий Ревенко заявил о наличии прямых военных угроз республике. По его словам, уже сейчас в Европе находятся около 60 тысяч солдат США, а 34 тысячи военнослужащих НАТО дислоцируются на восточном фланге Альянса, в непосредственной близости к Белоруссии.