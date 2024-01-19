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18:34, 19 января 2024Путешествия

Boeing вспыхнул в воздухе, сел с отказавшим двигателем и попал на видео

Reuters: самолет Atlas Air сел в Майами с отказавшим двигателем

Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air сел с отказавшим двигателем в аэропорту Майами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что Boeing 747-8 вылетел из Майами в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, вечером 18 января. Из-за неисправности левого двигателя борт вернулся в авиагавань примерно через 15 минут.

Нештатная ситуация, предположительно, попала на видео, опубликованное жительницей Майами в соцсетях. На ролике видно, что самолет вспыхнул в воздухе, а из его двигателя вырвались пламя и искры. Отмечается, что Reuters не удалось подтвердить достоверность видео.

В американском аэропорту сообщили журналистам, что посадка лайнера прошла благополучно и никто не пострадал. Не уточняется, сколько человек было на борту. В Atlas Air заявили, что проведут проверку случившегося.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической поломки самолета Boeing 737. На судне обнаружили утечку кислорода, неисправность не удалось вовремя устранить, поэтому борт признали небезопасным для полетов.

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      Мария Борисова
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