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20:23, 17 января 2024Путешествия

Госсекретарь США застрял в Давосе из-за поломки самолета

Bloomberg: Boeing госсекретаря США Блинкена сломался перед вылетом из Давоса
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической поломки самолета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Главный американский дипломат прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Он должен был вернуться в Вашингтон в среду, 17 января, но Boeing 737 сломался перед отправлением.

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По данным источника, ранее на воздушном судне обнаружили утечку кислорода. Неисправность не удалось вовремя устранить, поэтому борт признали небезопасным для полетов.

Уточняется, что другой лайнер меньшего размера вылетел за Блинкеном из Брюсселя. При этом многим помощникам госсекретаря и представителям прессы пришлось возвращаться в США коммерческими рейсами.

Ранее пассажирский Boeing 737 MAX американской авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. Позже на самолетах этой модификации нашли незатянутые болты.

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      Мария Борисова
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