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10:05, 19 января 2024Путешествия

Вылет пассажирского Boeing российской авиакомпании задержали на восемь часов

«Крыша Турдома»: вылет Boeing-777 из Москвы на Кубу задержали на восемь часов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вылет пассажирского самолета Boeing-777 из московского аэропорта Шереметьево задержали минимум на восемь часов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша Турдома».

Уточняется, что лайнер авиакомпании Nordwind должен был отправиться из столицы в Варадеро, Куба, еще в 1:25 19 января, однако последнее обновленное время вылета на табло было 9:25 утра.

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Также в источнике добавили, что всего с полуночи до восьми утра в Шереметьево было отложено около 30 рейсов — в основном все задержки в пределах часа. Небольшие опоздания также наблюдались в Шереметьево и Домодедово.

Ранее в январе рейс российской авиакомпании из Новосибирска в Бангкок задержали более чем на 10 часов из-за неисправности. В ожидании вылета в Таиланд в аэропорту российского города застряли почти 300 пассажиров, включая 30 детей.

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      Марк Успенский
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