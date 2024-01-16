Почти 300 россиян застряли в аэропорту Новосибирска в ожидании вылета в Таиланд

Рейс российской авиакомпании в Бангкок задержали более чем на 10 часов

Рейс российской авиакомпании из Новосибирска в Бангкок задержали более чем на 10 часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в ожидании вылета в Таиланд в аэропорту российского города застряли почти 300 пассажиров, включая 30 детей. Вылет воздушного судна предполагался во вторник, 16 января, в 09:15 по местному времени (05:15 мск). Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, добавили в ведомстве.

В пресс-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что рейс перенесли ориентировочно на 19:45 по местному времени (15:45 мск). По словам представителей авиакомпании, ожидающих вылета пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили напитки и питание.

Ранее рейс иностранной авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали на 56 часов из-за поломки самолета. Пассажиры пожаловались, что перевозчик никак не информировал их о статусе отправления.