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14:26, 16 января 2024Путешествия

Почти 300 россиян застряли в аэропорту Новосибирска в ожидании вылета в Таиланд

Рейс российской авиакомпании в Бангкок задержали более чем на 10 часов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рейс российской авиакомпании из Новосибирска в Бангкок задержали более чем на 10 часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в ожидании вылета в Таиланд в аэропорту российского города застряли почти 300 пассажиров, включая 30 детей. Вылет воздушного судна предполагался во вторник, 16 января, в 09:15 по местному времени (05:15 мск). Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, добавили в ведомстве.

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В пресс-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что рейс перенесли ориентировочно на 19:45 по местному времени (15:45 мск). По словам представителей авиакомпании, ожидающих вылета пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили напитки и питание.

Ранее рейс иностранной авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали на 56 часов из-за поломки самолета. Пассажиры пожаловались, что перевозчик никак не информировал их о статусе отправления.

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      Марина Черняк
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