Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:12, 16 января 2024Путешествия

Задержанный на 56 часов самолет с россиянами вылетел в Дубай после поломки

Рейс flydubai из Петербурга прибыл в Дубай с задержкой на 56 часов из-за поломки

Фото: Max Rossi / Reuters

Рейс авиакомпании flydubai, задержанный в Санкт-Петербурге на 56 часов из-за неисправности самолета, прибыл в Дубай. Об этом свидетельствуют данные табло, опубликованного на сайте Flightradar.

Согласно расписанию, воздушное судно вылетело из Пулково в 1:22 вторника, 16 января, и приземлилось в аэропорту назначения в 8:13. По последней информации, отправление откладывали «по операционным причинам».

Материалы по теме:
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024

Ранее стало известно, что рейс иностранной авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай должен был состояться в 00:30 воскресенья, 14 января. Вылет откладывали несколько раз, причем перевозчик держал пассажиров в неведении по поводу статуса рейса.

Представитель компании в петербургской гавани заявила клиентам, что самолет находится в нерабочем состоянии и сможет вылететь, когда его «доремонтируют». Также сообщалось, что многие пассажиры ждали вылета в аэропорту более 30 часов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      В России у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 инородных тел в желудке

      Россиянин тайком перевел себе деньги с чужой карты и попал под статью

      Италия модернизирует гаубицы FH70

      Москвич решил выкинуть мусор в лифт и разгневал соседей

      В ООН призвали прекратить удары по территории Ирака

      Россиянин выбил зубы пассажирке автобуса

      Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

      ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении российского студента

      Командование ВСУ сообщило о переходе к активной обороне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости