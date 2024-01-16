Задержанный на 56 часов самолет с россиянами вылетел в Дубай после поломки

Рейс flydubai из Петербурга прибыл в Дубай с задержкой на 56 часов из-за поломки

Рейс авиакомпании flydubai, задержанный в Санкт-Петербурге на 56 часов из-за неисправности самолета, прибыл в Дубай. Об этом свидетельствуют данные табло, опубликованного на сайте Flightradar.

Согласно расписанию, воздушное судно вылетело из Пулково в 1:22 вторника, 16 января, и приземлилось в аэропорту назначения в 8:13. По последней информации, отправление откладывали «по операционным причинам».

Ранее стало известно, что рейс иностранной авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай должен был состояться в 00:30 воскресенья, 14 января. Вылет откладывали несколько раз, причем перевозчик держал пассажиров в неведении по поводу статуса рейса.

Представитель компании в петербургской гавани заявила клиентам, что самолет находится в нерабочем состоянии и сможет вылететь, когда его «доремонтируют». Также сообщалось, что многие пассажиры ждали вылета в аэропорту более 30 часов.