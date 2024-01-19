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11:49, 19 января 2024Интернет и СМИ

Ведущая популярного российского YouTubе-шоу рассказала о долгах

Ведущая шоу «Женский форум» Борисова сообщила, что у нее есть непогашенные долги

Кадр: сообщество «ШАСТУН» во «ВКонтакте»

Ведущая популярного российского YouTubе-шоу «Женский форум» Наталья Борисова сообщила, что у нее есть непогашенные долги. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Контакты», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Борисова рассказала, что в 2020 году решила записаться в один московский фитнес-клуб. «Я туда приезжаю, меня встречает обаятельный молодой человек, который рассказывает, какой у них невероятный клуб, даже частично показывает его. Он говорит: "В спа-зону мы не пойдем, там люди отдыхают, не будем их тревожить"», — вспомнила она.

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По словам ведущей «Женского форума», после разговора с сотрудником фитнес-клуба она приобрела абонемент в рассрочку на год. Средства должны были списываться с ее банковской карты автоматически каждый месяц. Однако после первого посещения Борисова осталась разочарована спа-зоной и вскоре разорвала договор с клубом.

Тем не менее деньги с ее карты продолжили списывать. Тогда Борисова заблокировала карту. В 2023 году ведущая получила письмо, в котором ей предлагалось в досудебном порядке решить вопрос о микрозайме. Она выяснила, что фитнес-клуб оформил на нее кредит после того, как она заблокировала карту.

Ведущая «Женского форума» добавила, что пока не собирается погашать долги. «Я боюсь погашать, потому что это же мошенники, мало ли что, они еще что-то [на меня оформят]», — объяснила она свое решение.

Ранее Борисова раскрыла подробности съемок «Женского форума». Она заявила, что передача строится на импровизации. По ее словам, ведущие проекта заранее не знают, о чем они будут говорить.

Премьера шоу «Женский форум» состоялась в сентябре 2021 года. В каждом выпуске ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.

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      Олег Давыдов
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