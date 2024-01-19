Дешевую брошку с блошиного рынка оценили в миллионы рублей

Женщина купила дешевую брошку и узнала, что ее можно продать за миллионы рублей

Британка с удивлением узнала, что на аукционе ее дешевую брошку с блошиного рынка можно продать за 19 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Washington Post.

30 лет назад Флора Стил купила старинную брошку в готическом стиле с элементами из серебра, лазурита, малахита и коралла. Украшение обошлось ей примерно в 25 долларов (2200 рублей).

В прошлом марте YouTube порекомендовал женщине фрагмент из британского телешоу про антиквариат. Она открыла видео и обнаружила, что в нем идет речь о почти такой же брошке, как у нее. Участник телешоу утверждал, что ее сделал знаменитый английский архитектор и художник-декоратор Уильям Берджес, работавший в Викторианскую эпоху.

После этого Стил решила показать свою находку специалистам из аукционного дома Gildings Auctioneers. Они уже выставляли на аукцион два похожих украшения, причем одно из них ушло с молотка более чем за 39 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей).

Эксперт сразу же узнал в ней одну из «потерянных брошей Берджеса». Две проданные броши были изготовлены специально для подружек невесты на одной свадьбе, а брошка Стил — для подружки невесты на другой. Судя по сохранившимся записям, для второй свадьбы Берджес сделал шесть серебряных брошек и три золотых. Почти все они не сохранились.

Возможную стоимость брошки Стил оценили в 19 тысяч долларов. Она будет выставлена на аукцион в начале мая.

Стил планирует отдать большую часть выручки сыну и его жене, а остаток пожертвовать фонду, который финансирует исследование рака груди.

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