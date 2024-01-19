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13:53, 19 января 2024Россия

Четырехлетняя россиянка потерялась в лесу и попала в больницу

В Красноярском крае девочка потерялась в лесу и попала в больницу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярском крае четырехлетняя девочка попала в больницу после прогулки по лесу. О случившемся рассказывает Telegram-канал Kras Mash.

Мать отпустила девочку вместе с девятилетним братом и восьмилетней сестрой. Дети катались с горки в лесу, затем младшая девочка отошла в сторону и потерялась.

Ребенка заметили патрулировавшие окрестности сотрудники полиции. Девочка замерзла и устала, она назвала сотрудникам только свое имя и возраст. Плачущего от боли ребенка отвезли в больницу. Медики диагностировали у девочки обморожение первой степени. С ее матерью провели беседу.

Ранее в Ленинградской области семья с грудным ребенком заблудилась в лесу. Родители углубились в лес на 200 метров, подыскивая новогоднюю елку. Вернуться назад той же тропой они не смогли. Потом им удалось найти обратный путь самостоятельно.

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      Алан Босиков
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