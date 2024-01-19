Чиновники сделали для россиян елку из веток с кладбища

В Бурятии чиновники сделали для местных жителей елку из веток с кладбища

В Бурятии чиновники сделали для жителей поселка Мостовка елку из веток с местного кладбища. Об этом сообщает портал «Газета РБ».

По данным издания, информация о материале, из которого сделано новогоднее дерево, всплыла лишь после праздников, что возмутило жителей российского поселка.

«Нам, родителям детей, проводивших возле него игры и праздники, очень неприятно. Считаем этот поступок мерзким», — цитирует издание одного из жителей села.

Власти поселка подтвердили, что использовали материал с кладбища, при этом в администрации поселка подчеркнули, что в Мостовке якобы знали о возможном использовании кладбищенских веток еще осенью — такое решение было согласовано с ними в целях экономии.

Ранее сообщалось, что омич украл елку для сожительницы, а затем прятал ее от участкового в ванной.