Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 19 января 2024Силовые структуры

Из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Подмосковье возбудили дело

В Подмосковье возбудили дело из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Подмосковье возбудили дело по факту остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Яхроме. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, причиной остановки подъемника стала поломка поворотного колеса.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее 19 января сообщалось, что в результате поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье около десяти человек сорвались с высоты.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

      Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

      Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

      Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

      Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

      Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

      Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

      Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

      Американский военный заявил о катастрофическом поражении США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше