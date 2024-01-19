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Из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Подмосковье возбудили дело
В Подмосковье возбудили дело из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе
В Подмосковье возбудили дело по факту остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Яхроме. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.
Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
По предварительной версии, причиной остановки подъемника стала поломка поворотного колеса.
Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее 19 января сообщалось, что в результате поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье около десяти человек сорвались с высоты.