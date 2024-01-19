Из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Подмосковье возбудили дело

В Подмосковье возбудили дело из-за остановки подъемника на горнолыжном комплексе

В Подмосковье возбудили дело по факту остановки подъемника на горнолыжном комплексе в Яхроме. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, причиной остановки подъемника стала поломка поворотного колеса.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее 19 января сообщалось, что в результате поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье около десяти человек сорвались с высоты.