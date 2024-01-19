Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 19 января 2024Россия

Около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье

Mash: около 10 человек сорвались с подъемника в Подмосковье, есть пострадавшие

Фото: Unsplash

Около десяти человек сорвались с высоты и пострадали в результате поломки горнолыжного подъемника на курорте Степаново в Подмосковье. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, пострадали как минимум три человека. У одной женщины диагностировали перелом поясничного позвонка. Состояние еще двух мужчин оценивается как средней тяжести.

Как выяснил канал, у подъемника провис трос, после чего фуникулер резко затормозил. По словам застрявших на подъемнике, некоторые отдыхающие сами начали прыгать вниз из-за отсутствия эвакуации.

В свою очередь Baza сообщила в Telegram, что известно о двух пострадавших. По информации издания, те кто не сорвался, провисели в воздухе несколько часов. Спустить отдыхающих удалось с помощью лестниц.

Ранее в Миасе Челябинской области подъемник в развлекательном комплексе «Солнечная долина» зажевал длинный шарф шестилетнего мальчика, из-за чего ребенок упал. В результате он впал в кому. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Стоянов рассказал о своем необычном хобби

      Выпустившиеся из российских вузов мигранты начнут получать ВНЖ по-новому

      Самойлова прошлась в купальнике у моря

      Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде

      Очевидцы рассказали о вылетавших с мест пассажирах подъемника в Подмосковье

      Домашний кот спас пса от койотов

      Россиян предостерегли от покупки авто за счет маткапитала

      Суд арестовал замминистра российского региона за взятку в 150 миллионов рублей

      Китайский космический грузовик свели с орбиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше