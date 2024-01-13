Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

В Челябинской области мальчик впал в кому из-за попавшего в подъемник шарфа

В городе Миасс Челябинской области шестилетний мальчик впал в кому и находится в реанимации после инцидента, связанного с горнолыжным подъемником, сообщает Telegram-канал Shot.

Траволатор, расположенный в развлекательном комплексе «Солнечная долина», зажевал длинный шарф, завязанный на ребенке, и мальчик упал. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Томске катавшийся на поручне эскалатора в одном из городских торговых центров подросток сорвался вниз. После случившегося ребенка госпитализировали.

До этого в Подмосковье четырехлетней девочке эскалатор оторвал пальцы в торговом центре, куда она пришла вместе с родителями за игрушками.