Девушка примерила купленные онлайн джинсы и прославилась в сети

Юзерша Ванесса (фамилия неизвестна) с никнеймом @thyhighs надела купленный на сайте крупного южнокорейского ретейлера Musinsa наряд и прославилась в сети. Соответствующий пост появился в Twitter.

Девушка рассказала, что приобрела онлайн джинсы марки Toffee с заниженной талией и широкими штанинами. Однако когда она их примерила, то удивилась посадке — брюки резко расширялись на бедрах, создавая чрезмерно объемный силуэт.

«Эти джинсы я только что купила», — написала автор поста, добавив «плачущие» эмодзи. Также thyhighs заявила, что, по мнению брата, она оказалась похожа на типичную маму из мультфильмов Disney.

Фото: @thyhighs

Публикация стала вирусной, набрав 227 тысяч лайков и 5,5 миллиона просмотров. Другие пользователи сети выразили свое мнение об одежде в комментариях. «Джинсы для тех, кто сделал "бразильскую подтяжку ягодиц"», «Кажется, в них поместится еще один человек», «Вот почему следует читать отзывы», «Получились такие пропорции фигуры, словно тебя создал искусственный интеллект», «Ты выглядишь так, словно смотришь на себя в кривое зеркало», — заявили юзеры.

В ноябре 2023 года сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью с никнеймом @itznotemmamc из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы».