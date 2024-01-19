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14:20, 19 января 2024Ценности

Девушка примерила купленные онлайн джинсы и прославилась в сети

Фото: Waldemar / Unspalsh

Юзерша Ванесса (фамилия неизвестна) с никнеймом @thyhighs надела купленный на сайте крупного южнокорейского ретейлера Musinsa наряд и прославилась в сети. Соответствующий пост появился в Twitter.

Девушка рассказала, что приобрела онлайн джинсы марки Toffee с заниженной талией и широкими штанинами. Однако когда она их примерила, то удивилась посадке — брюки резко расширялись на бедрах, создавая чрезмерно объемный силуэт.

«Эти джинсы я только что купила», — написала автор поста, добавив «плачущие» эмодзи. Также thyhighs заявила, что, по мнению брата, она оказалась похожа на типичную маму из мультфильмов Disney.

Фото: @thyhighs

Публикация стала вирусной, набрав 227 тысяч лайков и 5,5 миллиона просмотров. Другие пользователи сети выразили свое мнение об одежде в комментариях. «Джинсы для тех, кто сделал "бразильскую подтяжку ягодиц"», «Кажется, в них поместится еще один человек», «Вот почему следует читать отзывы», «Получились такие пропорции фигуры, словно тебя создал искусственный интеллект», «Ты выглядишь так, словно смотришь на себя в кривое зеркало», — заявили юзеры.

В ноябре 2023 года сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью с никнеймом @itznotemmamc из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы».

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      Алина Гостева
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