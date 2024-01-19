Избегающая БДСМ-игр с партнером девушка попросила совета у порнозвезды

Бывшая порнозвезда Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет девушке, которая после очередной сексуальной игры с партнером опасается БДСМ-опытов. Ее колонку опубликовало издание Slate.

По словам 31-летней женщины, обратившейся к Стое за советом, они с бойфрендом любят играть в подчинение в постели, и партнер всегда был чуток с ней. Однако некоторое время назад они во время сексуальных игр решили притвориться, что мужчина насильно делает ей интимную стрижку. Когда партнер связал ее и прижал ножницы к ее бедру, она запаниковала и сказала стоп-слово. Тогда мужчина сразу же развязал ее, накрыл одеялом, обнял и успокоил. Однако после случившегося автор письма стала избегать БДСМ-игр — они потеряли для нее сексуальность.

Теперь я вижу в нем только человека, которым он был, когда успокаивал меня. Когда мы пытаемся начать игру, я сразу вспоминаю, как он обнимает меня, говорит, что любит, что все будет хорошо. В теории прекрасно, но из-за этого я чувствую, будто задоминировать меня пытается добрый дядюшка, а это не сексуально

анонимная женщина

Девушка добавила, что могла бы предложить партнеру не слушать ее протестов, но переживает, что это может привести к нежелательным последствиям. В ответ Стоя попросила прокомментировать ситуацию специалистку по БДСМ Кайлу Лордс. «Совершенно нормально попросить партнера игнорировать протесты и просьбы остановиться, но не стоп-слово или другой условный сигнал, о котором вы договорились», — заверила Лордс.

Она также посоветовала девушке поразмышлять над тем, почему заботливое отношение партнера кажется ей несексуальным. «Доминирующий партнер, который может быть нежным и ласковым, не становится менее доминирующим, не теряет способность к контролю. В действительности умение переключиться с жесткого поведения на заботливое говорит о мощном самоконтроле», — сказала эксперт.

Ранее Стоя дала совет женщине, муж которой не только не хочет экспериментировать с ней в постели, но и отпускает обидные шутки о ее секс-игрушках. По мнению экс-порнозвезды, муж поступает с автором письма несправедливо.