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15:28, 19 января 2024Экономика

Добыча угля в заменившей ЕС Россию стране-поставщике оказалась под угрозой

Bloomberg сообщил об угрозе добыче угля в ЮАР из-за ситуации на железных дорогах
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

Добыча угля в ЮАР, являющейся крупнейшей по его запасам страной Африки, оказалась под угрозой из-за кризиса в железнодорожной госкомпании Transnet, одним из проявлений которого стало недавнее столкновение поездов, почти остановившее подвоз угля на терминал в порту Ричардс-Бэй. Об этом пишет Bloomberg.

Проблемы у железнодорожного оператора сопутствуют глобальному снижению цен на уголь, опустившимися по сравнению с 2022 годом на 70 процентов. ЮАР тогда стала одной из альтернатив для Европы, которой потребовалось замена после отказа от угля из России в рамках одного из пакетов санкций.

Сейчас восстановить перевозки в Transnet SOC обещают уже к 20 января, однако проблемы в госкомпании, связанные с нехваткой вагонов, вандализмом, коррупцией и другими факторами, привели к ухудшению ее показателей в последние годы, отмечается в материале. В результате поставки угля в указанный терминал в 2023 году падают шестой год подряд, достигнув самого низкого уровня за три десятилетия, а в крупнейшей по рыночной стоимости угледобывающей компании ЮАР Thungela Resources опасаются, что крах Transnet приведет к закрытию шахт.

В 2021 году авария на той же железной дороге в ЮАР привела к резкому росту цен на уголь в Европе. В портах Роттердама, Амстердама и Антверпена они поднялись до максимума за предыдущие десять лет.

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      Дмитрий Воронин
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