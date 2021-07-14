Цены на российский уголь взлетели из-за аварии в ЮАР

Авария на железнодорожной ветке в ЮАР привела к рекордному росту цен на уголь в Европе

Авария на железной дороге в ЮАР, по которой в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом поставлялся уголь, привела к резкому росту цен на уголь в Европе. В портах Роттердама, Амстердама и Антверпена они достигли 127 долларов за тонну, что стало максимумом за последние десять лет, сообщают «Ведомости».

Эксперты ожидают, что стоимость топлива может достигнуть 130 долларов. Такая динамика заставит производителей из России, США, Австралии, Индонезии наращивать объемы экспорта в регион.

При этом для России в силу географического положения выгода может оказаться самой очевидной. Еще в прошлом году поставки российского угля в страны Атлантического бассейна выросли сильнее, чем на азиатские рынки. Одной из причин дефицита в Европе стала проблема со сжиженным природным газом, который с помощью более высоких закупочных цен перехватила Азия.

Предположительно проблемы с поставками угля из ЮАР полностью удастся решить только к концу месяца. Это означает, что дефицит топлива в ближайшее время только возрастет.

Высокие цены на уголь поддерживают и другие факторы. Среди них рост потребления на фоне восстановления мировой экономики после пандемийного кризиса, аномальная жара, увеличивающая энергопотребление, а также перебои в добыче в Индонезии, связанные с сильными дождями.

При этом угольная сфера во всем мире сталкивается с нехваткой инвестиций. В Индии в 2021 году не смогли найти покупателей на 48 из 67 рудников с углем, большей частью энергетическим. Эксперты не исключают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к затяжному дефициту угля.

Ранее сообщалось, что компания «А-Проперти» хочет на собственные средства построить железную дорогу из Якутии до Охотского моря, чтобы вывозить уголь с Эльгинского месторождения.