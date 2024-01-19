Движение по российской федеральной трассе перекрыли из-за камнепада

На Алтае перекрыли движение по федеральной трассе Р-256 из-за камнепада

Из-за камнепада в Республике Алтай перекрыли движение по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщается на сайте Алтайупрдора.

Движение оказалось перекрыто для всех видов транспорта в Онгудайском районе республики между населенными пунктами Акбом и Чибит. Безопасность движения там обеспечивают экипажи ГИБДД.

«В результате камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», — добавили в Алтайупрдоре.

17 января из-за сложных погодных условий оказалось перекрыто движение по участку федеральной трассы М-12 «Восток». Движения не было от города Канаш в Чувашии до села Шали в Республике Татарстан. Трассу накрыла метель, о которой синоптики предупреждали днем ранее.