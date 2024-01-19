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16:28, 19 января 2024Экономика

Экономике одной страны спрогнозировали хороший год

Премьер Греции Мицотакис спрогнозировал очень хороший год для экономики страны
СюжетЭкономический кризис в Греции

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Грецию ожидает очень хороший для экономики год. Такой прогноз озвучил премьер-министр этой европейской страны Кириакос Мицотакис в беседе с агентством Bloomberg.

Экономика приобрела устойчивую динамику, и Греция находится в начале долгосрочного цикла роста, заявил он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. «Греческая экономика развивается гораздо быстрее, чем средняя по Еврозоне», — сказал Мицотакис.

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Премьер отметил, что Греция больше не находится на грани экономического краха, однако кризис стоимости жизни в стране все еще вызывает большую обеспокоенность. Упомянул Мицотакис и о сокращении численности населения страны. «Мы хотим поддержать молодые семьи, семьи с детьми», — добавил он. Глава греческого кабмина добавил, что приоритетной задачей правительства является поддержка уязвимых слоев населения, меры для ее реализации будут приняты в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в рейтинге журнала The Economist Греция получила звание страны, добившейся самых больших экономических успехов в 2023 году. Список был составлен по пяти экономическим и финансовым критериям — базовой инфляции, ширине инфляции (доле товаров в потребительской корзине), ВВП, числу рабочих мест и показателям фондового рынка. Тем не менее, как отмечает издание, страна все еще беднее, чем до кризиса в начале 2010-х годов.

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